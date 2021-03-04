Düzce'de "40 Gün 40 Hadis Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi
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Düzce'de "40 Gün 40 Hadis Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi

04.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:20
Düzce'de

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "40 Gün 40 Hadis Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği "40 Gün 40 Hadis Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 63 ortaokul öğrencisine 40 gün boyunca 40 hadis ezberlemeleri için açtığı yarışmanın sonundaki yazılı sınavda başarılı olan öğrencilere takdir belgelerinin verildiği belirtildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin, Düzce Gençlik Merkezinde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği kaydedilen açıklamada, "Gençlik Merkezinde düzenlenen sınavın ardından yapılan ödül törenine Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı katıldı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün sponsor olduğu programda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesinin ardından program sona erdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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