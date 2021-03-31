Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayı içerisinde mevzuata aykırılıklar tespit edilen dört gıda işletmesine 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayı içerisinde mevzuata aykırılıklar tespit edilen dört gıda işletmesine 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce'de gıda işletmelerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler devam ediyor. Hem ihbarları değerlendiren hem de rutin kontroller gerçekleştiren ekipler, bazı işletmelere de şok baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda Şubat ayı içerisinde 4 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan dolayı 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ihbar hattı olan Alo Gıda 174 hattına gelen 14 şikayette de inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler olumlu olarak sonuçlandı. - DÜZCE

Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Şenol Güneş İsmail Kartal Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:35:44. #1.14#
title