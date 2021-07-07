Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü
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Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü Düzce'de sağanak yağış sırasında meydana gelen sel, 4 ayrı bölgede yolların çökmesine sebep oldu.

Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış sırasında meydana gelen sel, 4 ayrı bölgede yolların çökmesine sebep oldu.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları, heyelan ve sele sebep oldu. 47 kişi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılırken, 88 kişi ise tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Sağanak yağış sonrasında Düzce'nin 4 ayrı noktasında da yollarda çökme meydana geldi. Dilaver Köyünde daha önce çöken yol tekrar çöktü. Ayrıca, Esmahanım köyünde İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz aylarda asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunulan 3 ayrı noktada da yollarda çökme meydana geldi. Çökme meydana gelen yollar drone ile havadan da görüntülendi.

Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü
Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü
Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü
Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü
Düzce'de 4 ayrı bölgede yollar çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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