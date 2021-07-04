Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde F.K. idaresindeki 81 FM 190 plakalı otomobil, Öztürkler Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta önünde duran A.S. yönetimindeki 81 FK 575 plakalı kamyonete çarptı.

Arkadan gelen S.Y. idaresindeki 81 BB 260 ve F.K. yönetimindeki 81 FH 003 otomobil, önlerinde kaza yapan ve yol ortasında bulunan araçlara çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 4 sürücü ile Ecrinur K, Meltem A. ve henüz ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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