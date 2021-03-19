Düzce'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Düzce'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

19.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:42
Düzce'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaburun mevkisinde İran, Irak, Afganistan ve Somali uyruklu 7'si çocuk, 5'i kadın 38 kişinin Romanya'ya geçme hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonla 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, iki kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:44:45. #1.14#
title