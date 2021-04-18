Düzce'de 341 anneye 151 bin TL ödeme yapıldı
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Düzce'de 341 anneye 151 bin TL ödeme yapıldı

Düzce'de 341 anneye 151 bin TL ödeme yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mart ayı içerisinde 341 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mart ayı içerisinde 341 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Düzce'de de mart ayı içerisinde 341 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplamda 151 bin 100 TL ödeme sağlandı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Doğum yapan annelerimize mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Mart ayı içerisinde 341 anneye 151 bin 100 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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