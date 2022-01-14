Düzce'de 305 gram uyuşturucu ele geçirildi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta bir şahıs üzerinde 5 gram, şahsın evinde ise 300 gram esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Kaynaşlı'nın Üçköprü köyü D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araçta B.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Arama kararı ile şahsın, Düzce merkez ilçedeki ikametinde KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet