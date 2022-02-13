Düzce'de 3'ü çocuk 5 kişi sobadan zehirlendi

DÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çavuşlar Mahallesi 3361 Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı uyanan S.Y., evde yoğun bir duman ve kömür kokusu olduğunu fark etti. Aile üyelerinin yataklarında baygın gören S.Y., pencereleri açıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen S.Y. ile çocukları E.B.(5) ve E.B. (6), S.Y.'nin kız kardeşi S.Y. ve oğlu K.B. (5) sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşlerinden boşandıkları belirtilen 2 kız kardeş ile çocukları tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.