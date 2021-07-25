Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
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Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de 3 otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de 3 otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametindeki Öztürkler Kavşağı mevkisinde, Adil G. idaresindeki 43 KP 224, Ceyhun E. idaresindeki 34 CYZ 565 ve Şaban D. idaresindeki 41 ADA 636 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, sürücüler Ceyhun E, Şaban D. ve araç içerisindeki Cansu G. yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul yönünde trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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