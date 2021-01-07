Düzce'de 3 defineci suçüstü yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde define aradıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuğrul ve Asar köyleri arasındaki ormanlık alanda define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada D.T, B.T. ve Ü.K, define ararken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 40 santimetre kazı yaptıklarını tespit etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan