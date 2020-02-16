Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi

16.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:05

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü Düzce'de ocak ayında ailelere ve bazı belirlenen kişilere maddi destek verdi. Toplamda 3 bin 40 kişiye 4 milyon 26 bin 441 lira maddi destek sağlanmış oldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, her ay düzenli olarak Düzce'de bazı belirli ailelere maddi destek sağlıyor. Bakanlık tarafından başlatılan ödemelerde başvuruları değerlendirilerek uygun bulunan kişilere ekonomik destek sağlanıyor. Bu kapsamda ocak ayında Düzce genelinde doğum yapan 362 anneye 154 bin 700 TL, 2 bin 376 kişiye engelli evde bakım aylığı olarak 3 milyon 470 bin 409 lira, koruyucu aile ödemeleri kapsamında 45 aileye 60 çocuk için 106 bin 473 lira ve 257 kişiiye 298 çocuk için 294 bin 859 lira sosyal ekonomik destek olmak üzere toplamda 3 bin 40 kişiye 4 milyon 26 bin 411 lira ekonomik destek verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA