Düzce'de 3 Bin Fidan Dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal, etkinliğin amacının ağaç sevgisinin pekiştirilmesi olduğunu belirtti. Kartal "Bu etkinliğin asıl amacının öncelikle ağaç sevgisini pekiştirmek ve yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmektir" dedi.

Fidan dağıtım etkinliği ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Düzce ilinde ki fidan dağıtım etkinliğinde, bin 500 adet doğu ladini, 500 adet mazı, 500 adet servi ve 500 adet gülfidanı olmak üzere toplam 3 bin adet fidan dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA