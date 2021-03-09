Düzce'de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi
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Düzce'de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi

09.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:49
Düzce'de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 5 bin 194 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 5 bin 194 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı toplam 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 5 bin 194 olarak açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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