Düzce'de 3 bin 886 daireye yapı ruhsatı verildi
09.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:49
DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 5 bin 194 oldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 5 bin 194 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de 2020 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı toplam 3 bin 886, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 5 bin 194 olarak açıklandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı