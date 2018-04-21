Düzce'de 3 Ayda Bin 737 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı Mart ayında Düzce'de 628 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılı Mart ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 bin 144 konut, Sakarya' da bin 697 konut, Düzce'de 628 konut, Bolu'da 551 konut ve Yalova'da 860 konut satışı gerçekleşti.

Düzce'de Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplam bin 737 konut satışı gerçekleşti. - DÜZCE