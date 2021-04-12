Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Düzce'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ