Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı.

Düzce'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışıyla yüksek kesimlerdeki 24 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.


Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Tuğrul Tülek Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de 24 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:16:39. #1.14#
title