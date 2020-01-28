Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi
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Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildiDÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

28.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:09
Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

'de 24 kilo esrar ele geçirildi

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi
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