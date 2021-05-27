Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de üzerinde 24 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Düzce'de üzerinde 24 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının kente geldiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptığı aramada, kıyafetlerinin çeşitli yerlerine gizlenmiş 13 kilo ağırlığında 24 bin 703 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltında alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Kendisinden hamile kalmadığını düşünerek eşini öldürmüştü! Bebeğin kendisinden olduğu ortaya çıktı
Kendisinden hamile kalmadığını düşünerek eşini öldürmüştü! Bebeğin kendisinden olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de 24 bin 703 uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 17:59:35. #1.11#

title