Düzce'de 24 bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Düzce'de 24 bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Düzce'de 24 bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 24 bin bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 24 bin bin 703 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 13 bin 93 gram gelen toplamda 24 bin 703 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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