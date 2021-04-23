Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
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Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü

Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy düzenledi. Konvoy şehrin dört bir yanını dolaşırken, vatandaşlar ise bahçe, park, sokak ve balkonlardan alkışlarla destek verdi.

Korona virüs salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Düzce Valiliği çocukları mutlu etmek konvoy düzenledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Düzce Belediyesi ve ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirilen konvoy, şehrin dört bir yanını dolaştı. Konvoyu gören vatandaşlar, bahçelerde, parklarda, sokaklarda ve evlerinin balkonlarında mutluluk yaşadı. Vatandaşlar alkışlarla konvoya destek verirken, çocuklarda evlerinin önünden geçen konvoyu selamladı. - DÜZCE

Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü
Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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