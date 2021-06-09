Düzce'de 229 anneye 100 bin lira ödeme yapıldı
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Düzce'de 229 anneye 100 bin lira ödeme yapıldı

Düzce'de 229 anneye 100 bin lira ödeme yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında Düzce'de Mayıs ayı içerisinde 229 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında Düzce'de Mayıs ayı içerisinde 229 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce'de Mayıs ayı içerisinde 229 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 100 bin 300 lira ödeme sağlandı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Şubat ayı içerisinde 229 anneye 100 bin 300 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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