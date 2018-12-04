Düzce'de 227 Bin 120 Asılsız 112 Çağrısı Yapıldı

Düzce'de 2018 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 227 bin 120 asılsız 112 çağrısı yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet obez ve yoğun bakım ambulansı, 2 adet kar paletli ambulans olmak üzere toplam 33 ambulans ile acil sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, 250 kişilik profesyonel ekiple hizmet verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerce vakalara kentte 10, kırsalda 30 dakikanın altında ulaşma oranlarında yüzde 90'ın üzerine çıkılarak, gelişmiş ülkelerdeki hastaya ulaşma süresi yakalanmıştır.

Acil sağlık hizmetleri ekiplerimiz, tüm bu hizmetleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalışırken 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenler maalesef ambulansların vakalara ulaşım sürelerini etkilemektedir. İlimizde 2018 yılında çıkılan vaka sayısı 32 bin 767 olup, bunların haricinde toplam 227 bin 120 asılsız çağrı alınmıştır."

Açıklamada, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında farkındalığın arttırılması için bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.