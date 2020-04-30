Düzce'de 22 gün yoğun bakımda kalan kadın koronavirüsü yendi
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Düzce'de 22 gün yoğun bakımda kalan kadın koronavirüsü yendi

Düzce'de 22 gün yoğun bakımda kalan kadın koronavirüsü yendi
30.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:42

Düzce'de 1 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkıp durumu ağırlaşan 67 yaşındaki kadın, 22 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinden alkışlar eşliğinde servise alındı.

Düzce'de 1 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkıp durumu ağırlaşan 67 yaşındaki kadın, 22 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinden alkışlar eşliğinde servise alındı.

Yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 67 yaşındaki kadın, koronovirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Kısa sürede hastalığın tüm belirtilerini gösteren kadın, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 22 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan kadının yataklı servise alınmasına karar verildi.

Koronavirüsü testleri negatife dönen ve virüsü yenen kadın, odasına alındığı sırada kendisi ile 22 gün boyunca yakından ilgilenen doktor ve sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.

Önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenilen kadının görüntüleri Düzce Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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