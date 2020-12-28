Düzce'de 2021 yılı 'Turizm Yılı' ilan edildi
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Düzce'de 2021 yılı 'Turizm Yılı' ilan edildi

28.12.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:15
Düzce'de 2021 yılı 'Turizm Yılı' ilan edildi

Düzce'de turizm çalışmalarına ağırlık verilmesi amacıyla Düzce Valiliği tarafından 2021 yılının 'Turizm Yılı' ilan edilmesi kararı alındı.

Düzce'de turizm çalışmalarına ağırlık verilmesi amacıyla Düzce Valiliği tarafından 2021 yılının 'Turizm Yılı' ilan edilmesi kararı alındı.

Düzce turizm atılımının gerçekleştirilmesi amacıyla harekete geçen Düzce Valiliği, 2021 yılının Turizm Yılı ilan edilmesi yönünde karar alındığını açıkladı. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak tarafından yapılan açıklamada, "Düzce tarihi geçmişi ve doğal zenginlikleriyle büyük turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca Ankara-İstanbul arasındaki Tem ve E-5 karayolunun orta yerinde bulunması ve her iki yolun Düzce şehir merkezinden geçmesi turizm açısından büyük avantajıdır. İç ve dış göçler sebebiyle oluşan kültürel zenginlik de diğer önemli avantajlardan biridir. Bu sebepledir ki turizm ilimiz yöneticilerinin ve sivil toplum örgütlerinin sürekli gündeminde olmuş bu amaçla önemli çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu gayretler ve gelişmelerin sonunda Düzce'de turizm patlama noktasına gelmiştir. Bu atılımı gerçekleştirmek için, ilimizin tüm potansiyelinin bir bütünlük içerisinde harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu da tüm kesimlerin imkanlarını turizm hedefine yöneltmesi, iş birliğinin en üst düzeye çıkarması ile mümkün olabilir. Bu amaçla; İlimizin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak, turizm bilinci oluşturmak ve bunu kalıcı hale getirmek üzere 2021 yılının "Turizm Yılı" olarak kutlanmasını, yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin planlaması, uygulanması ve koordinasyonu için bir yürütme kurulu kurulması, alt komisyonlar oluşturulması ve yıl içerisinde kurum-kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak tüm faaliyetlerin turizm temalı yapılması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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