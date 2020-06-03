Düzce'de 2019 yılında toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında ölümlü veya yaralanmalı toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi.
03.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:20
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında ölümlü veya yaralanmalı toplam bin 2 adet trafik kazası meydana geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de 2019 yılında meydana gelen bin 2 adet trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybederken bin 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA