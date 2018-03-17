Düzce'de 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne giden Serkan Serdar (25) idaresindeki 81 BH 119 plakalı otomobil, Barbaros Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ahmet İşleyen idaresindeki 54 E 2729 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, kaza kırım ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Serkan Serdar ile diğer otomobildeki Murat Poyraz'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İşleyen ile Ülkü Hande Arslan, Ceren Yağmur Sögütçü ve Esra Albahan, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.