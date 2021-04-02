Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar askeri araçlara binme fırsatı yakaladı.

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar askeri araçlara binme fırsatı yakaladı.

Düzce'de, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde farkındalık oluşturmak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde program düzenlendi.

Buraya gelen otizmli çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak uçurtma uçurmalarına imkan sağlandı.

Ayrıca, otizmli çocuklar, bahçede bulunan askeri araçlara binme fırsatı da yakaladı. Askeri araçlara bindikleri için mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Etkinliğe Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:31:29. #1.16#
title