Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar askeri araçlara binme fırsatı yakaladı.

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar askeri araçlara binme fırsatı yakaladı.

Düzce'de, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde farkındalık oluşturmak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde program düzenlendi.

Buraya gelen otizmli çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak uçurtma uçurmalarına imkan sağlandı.

Ayrıca, otizmli çocuklar, bahçede bulunan askeri araçlara binme fırsatı da yakaladı. Askeri araçlara bindikleri için mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Etkinliğe Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş