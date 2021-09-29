Düzce'de 2 motosiklet çapıştı, 2 kişi ağır yaralandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Tamer Çap idaresindeki 81 AAS 230 plakalı motosiklet, Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi'nde Kadir Demir yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Motosiklet sürücülerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri