Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yıldıztepe köyünde dün arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan İbrahim K'nin Düzce Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İbrahim K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şaban ve Suat K'nin cenazeleri ise Yıldıztepe köyü mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Bartın'da 'ormanlık alana cisim düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdi
Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener İrem Derici Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Diego Balotelli Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 21:20:40. #1.14#

title