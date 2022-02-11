Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı.

Kent merkezi ve Cumayeri ilçesinde bir minibüs ve 2 otomobili çalan C.U. ile 4 evden hırsızlık yapan L.K'nin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda söz konusu araçlar ile çalınan elektronik cihazlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.