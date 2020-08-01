Düzce'de 2 günde 155 acemi kasap hastanelere gitti Düzce'de 2 günde 155 acemi kasap hastanelere gitti Düzce'de 2 günde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 155 acemi kasap hastanelere giderek tedavi oldu.

Düzce'de 2 günde 155 acemi kasap hastanelere gitti

DÜZCE - Düzce'de 2 günde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 155 acemi kasap hastanelere giderek tedavi oldu.

Düzce'de Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlar kesim noktalarında kurbanlıkları kesti. Kesim noktalarında ilk gün 114 acemi kasap Düzce il genelinde hastanelere başvururken, ikinci gün ise 41 kişi hastanelere başvurdu. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından evlerinde et ayırma, deri yüzme veya kıymalık etleri ayarlamaya çalışan vatandaşların da kendilerini bıçakla yaralaması nedeni ile iki günde Düzce'de toplam 155 kişi hastanelere başvurdu.

Kaynak: İHA