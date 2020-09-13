Düzce'de 2 bin 511 kişi evde bakım maaşı verildi
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Düzce'de 2 bin 511 kişi evde bakım maaşı verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ağustos ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Düzce'de 2 bin 511 kişi evde bakım maaşı verildi
13.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:13

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ağustos ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ağustos ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ağustos ayında 2 bin 511 kişiye 3 milyon 980 bin 333 lira 25 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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