Düzce'de 2 bin 459 kişiye evde bakım maaşı verildi
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Düzce'de 2 bin 459 kişiye evde bakım maaşı verildi

Düzce'de 2 bin 459 kişiye evde bakım maaşı verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mart ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mart ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mart ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Mart ayında 2 bin 459 kişiye 4 milyon 192 bin 386 lira 24 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.

Öte yandan Sevgi Evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin Mart ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mart ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 49 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 64 olarak açıklandı. Belirtilen 49 aileye 64 çocuk için 126 bin 521 lira 95 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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