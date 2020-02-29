Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı
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Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 2 bin 450 çift evlenirken 745 çift ise boşandı.

29.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:22
Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 2 bin 450 çift evlenirken 745 çift ise boşandı.


Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce'de 2019 yılında evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre düşerken boşanan çiftlerin sayısı ise artı. TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 2 bin 521 iken 2019 yılında bu sayı 2 bin 450 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 663 iken 2019 yılında 745 olduğu bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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