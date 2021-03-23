Düzce'de 2 bin 406 kişi evde bakım maaşı verildi
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Düzce'de 2 bin 406 kişi evde bakım maaşı verildi

23.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:21
Düzce'de 2 bin 406 kişi evde bakım maaşı verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şubat ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şubat ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şubat ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Şubat ayında 2 bin 406 kişiye 4 milyon 192 bin 386 lira 24 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.

Öte yandan Sevgi evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce'de bulunan koruyucu ailelerin Şubat ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Şubat ayı içerisinde Düzce'de Koruyucu Ailelere yapılan ödemelerin verilerini açıkladı. Buna göre, Düzce'de Şubat ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 49 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 64 olarak açıklandı. Belirtilen 49 aileye 64 çocuk için 126 bin 521 lira 95 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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