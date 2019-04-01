Düzce'de 2 Bin 267 Kişi Öldü

Düzce ilinde 2017 yılında 2 bin 267 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2017 yılında Düzce ilinde 2 bin 267 kişi öldü. Ölenlerin bin 262 'unu erkekler, bin 5'ini kadınlar oluşturdu.

Düzce ilinin ilçelerine incelendiğinde en fazla ölüm bin 224 kişi ile Merkez ilçesinde oldu. Merkez ilçesini sırasıyla 298 kişi ile Akçakoca, 142 kişi ile Çilimli ilçesi, 141 kişi ile Kaynaşlı ilçesi, 139 kişi ile Yığılca ilçesi, 134 kişi ile Gölyaka ilçesi, 98 kişi ile Gümüşova ilçesi, 91 kişi ile Cumayeri ilçesinde olmuştur. - DÜZCE

Kaynak: İHA