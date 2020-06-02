Düzce'de 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç zarar gördü Düzce'de 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç zarar gördüDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

Düzce'de 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç zarar gördü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 25 araç hasar gördü.

Kazalar sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İlk kaza Gümüşova rampaları bitiminde yaşandı. Ankara istikametine gitmekte olan 1 aracın yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapmasının ardından arkasından gelen 15 araç birbirine girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasar gören araçları kaldırmaya çalışırken, bu kez yine Gümüşova rampaları başlangıcında 10 aracın çarpıştığı ihbarı geldi. Buraya da Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinden destek çağırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, araçlar çekicilerle kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. Yaşanan kazalarda yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.

Kazaya karışan bir sürücü, 'Benim önümde kaza oldu. Ben durunca arkadan gelenler bana çarptı. Bana kimin çarptığını anlamdım. 10 araç birbirine girdi.' dedi.

Kaynak: DHA