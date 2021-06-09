Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de meydana gelen 2 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DÜZCE'de meydana gelen 2 kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, TEM yolu Gölyaka mevkiinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bayram Oral idaresindeki 19 FH 026 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Yunus Özgüneş idaresindeki 34 PN 0080 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özgüneş yaralanırken, araçta bulunan Mehmet Zeki Öndaş hayatını kaybetti. Öndaş'ın İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu belirtilirken, cenazesi İstanbul'a gönderildi. 

İkinci kaza, saat 10.00 sıralarında, TEM yolu Bataklıçiftlik mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Osman Akdağ idaresindeki 34 FU 2679 plakalı otomobil, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran trafikte sağ şeritte bekleyen Mustafa Dokur idaresindeki 67 LF 616 sebze yüklü kamyonete çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akdağ araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Akdağ'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mustafa Dokur, "Kaza nedeniyle yol kapalı olduğu için durduk. Otomobil geldi bana arkadan çarptı" dedi. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce'de 2 kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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