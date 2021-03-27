Düzce'de 2 ayda 2 bin 309 hayvana kulak küpesi takıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanların tanımlanma çalışmaları kapsamında 2 bin 309 hayvana kulak küpesi takıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanların tanımlanma çalışmaları kapsamında 2 bin 309 hayvana kulak küpesi takıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Düzce'de hayvan tanımlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. İlçelerde, köylerde ve mahallelerde her noktada yeni doğum yapmış yada yeni satın alınmış hayvanların tanımlama çalışmalarına devam eden ekipler ocak ayında 623 büyükbaş ve 71 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takarak tanımlama yaptı. Ekipler Şubat ayı içerisinde ise 1354 büyükbaş hayvanın tanımlamasını yaparken, 261 adette küçükbaş hayvan tanımlaması yaptı. Böylelikle Düzce'de 2 ayda 1977 büyükbaş ve 332 küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak tanımlamaları yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı