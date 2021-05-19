Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
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Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı

Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de sabah saatlerinde Anıtpark meydanında yapılan ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle sade törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de sabah saatlerinde Anıtpark meydanında yapılan ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle sade törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kurum çalışanları ve sporcular ile birlikte Anıtpark meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene katılan gençler şiirler okuyarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

Düzce il Gençlik ve Spor Müdürü İsa yazıcı törende yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın önemini vurgulayarak; "İstiklal Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919; esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, hiçbir zorluğa boyun eğmeyen Aziz Milletimizin var olma mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımıdır. Bu ilk adımda yakılan 'İstiklal Meşalesi' Amasya, Erzurum ve Sivas'tan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayılmış, nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu kurtuluş mücadelesiyle Aziz Milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini ve özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, bize gelecek günler için ilham ve güç vermektedir. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek sizlere olan güvenini ve inancını göstermiştir. Sizler, ecdadımızdan aldığınız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak güce ve vizyona sahipsiniz. Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağınıza, Şanlı Bayrağımızı daima en yüksekte dalgalandıracağınıza inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin emanetçisi, bugünün ortakları, gençlerimizdir. Sizlerin yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz" dedi.

Anıt parktaki törenlerin ardından Düzce valisi Cevdet Atay, Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Törenlerin sonunda ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile çeşitli kurumlara ait araçlar konvoy düzenleyerek mini geçit töreni yaptılar. - DÜZCE

Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı
Düzce'de 19 Mayıs Törenlerle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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