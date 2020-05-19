Düzce'de "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi

Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" gerçekleştirdi.

Düzce'de
19.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:54

Düzce'de Bisikletçiler Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" gerçekleştirdi.

İstanbul Caddesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maske takan katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Selim Cicü, tur öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla etkinliği bu yıl farklı şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl Ankara ve Çanakkale'ye pedal çevirdiklerine değinen Cicü, "İnşallah seneye Sarıkamış'a gideceğiz. Sarıkamış'a pedal çevirmeyi planlıyoruz. Bunlar hazırlık turlarımız. Şimdi 100 kilometrelik turumuzu tamamlayıp önümüzdeki bayramlara bakacağız inşallah. Herkesin bayramını kutluyorum. Ayrıca Kadir Gecemiz de mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyelerinden Ramazan Aldaş da bisiklet turunu her yıl düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Aldaş, 15 ile 50 yaş arasındaki kulüp üyelerinin geçmişte düzenledikleri turlarda yer aldığını fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ki tura 20 yaş altı arkadaşlarının katılamadığını belirterek, "Şu an küçük kardeşlerimiz yanımızda yok. Zaman kaybetmemek için onlara hediyelerini gündüz verdik. Şimdi ise turumuzu tekrardan her sene olduğu gibi yine yapacağız. Kutlamamızı bu şekilde yaparak evlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Daha sonra yaklaşık 30 kişilik grup, 100 kilometrelik parkurda sürüşe başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinem Kobal Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Düzce'de "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 22:54:07. #1.14#
title