Düzce'de 19,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı
Düzce'de 19 kilo 533 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de 19 kilo 533 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 38 vakumlu şeffaf renkli poşetler içerisinde 19 kilo 533 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 1675 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.