Düzce'de 17 kök kenevir ele geçirildi

01.11.2019 13:40

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Merkeze bağlı Günbaşı köyünde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, R.S'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 300 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli R.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA