Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Düzce'de çeşitli etkinliklerle darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Düzce'de çeşitli etkinliklerle darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin 5. yılında, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi. Duaların edildiği, Kur'an-ı Kerimin okunduğu meydanda yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milletvekilleri, kamu kurum kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri mehteran takımı eşliğinde Anıtpark Meydanında hazırlanan program alanına giriş yaptılar. Ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Mehter takımının söylediği marşların sonrasında dualar okundu, ilahiler söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen, Düzce'de de 25 milli sporcunun katıldığı 2 bin 500 metrelik bayrak koşusu sonrası, Vali

Cevdet Atay'a Türk Bayrağını Milli Sporcu Vildan Sakallı takdim etti.

Etkinlikler gece yarısı camilerde sala verilip namaz kılınması ile son bulacak. - DÜZCE

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti
Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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