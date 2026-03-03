Haberler

Düzce'de 148 araç trafikten men edildi

1 Mart tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 516 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 148 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşım 13 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 516 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 148 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
