Düzce'de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı
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Düzce'de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı

25.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:30
Düzce'de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu.

DÜZCE(İHA) – Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili olarak yağan kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Düzce Merkez'de 9, Gölyaka ilçesinde 3, Gümüşova ilçesinde 2 olmak üzere toplam 14 köy yolu kapandı. Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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