Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Düzce'de 14 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce'de 14 firma belge almaya hak kazandı.

DÜZCE (İHA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayicilere verilen yatırım teşvik belgesi kapsamında Düzce'de 14 firma belge almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırım teşvik çalışmalarına başladı. Düzce'de teşvik kapsamına giren firmalar da belli oldu. Buna göre, 14 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, 437 milyon 764 bin 921 lira yatırım yapılması planlıyor. Bu firmalarda ise öngörülen istihdam sayısı ise 465 olması bekleniyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Düzce, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title