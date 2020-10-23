Düzce'de 14 bin 684 uyuşturucu hapa 3 tutuklama

DÜZCE'de, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DÜZCE'de, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptıkları çalışmada N.G. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 14 bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle Düzce, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.L., M.U. ve Z.K. de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken, K.L., M.U. ve Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ