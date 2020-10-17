Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek

17.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:27

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan geleceğe nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek.

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek

Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek

DÜZCE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan geleceğe nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında Düzce'de 131 bin 775 fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası bu yılda gerçekleştirilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında 11 Kasımda gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Düzce'de 131 bin 775 fidan dikimi olacak. www.gelecenefes.com adlı internet sitesi üzerinden bağış yapılmaya başlandı. Buna göre Düzce'de katılım durumu yüzde 50 olurken, sahiplenilen fidan ise 67 bin 98 oldu. En çok bağış yapılan illerin başında ise Erzincan, Şırnak, Tunceli ve Bartın yer alırken, geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK tarafından ormanları yakılan Hatay ise 5. sırada yüzde 88 ile yer aldı. En az bağış yapılan şehirler ise Denizli, Elazığ ve Bilecik oldu. En çok fidan dikimi ise İzmir, Elazığ, Sivas, Manisa, Balıkesir ve Bursa'ya dikilecek. Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek. Geleceğe Nefes kampanyasında şu ana kadar ise toplam bağışlanan fidan sayısı ise 19 milyon 919 bin 541 oldu.

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek
Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek
Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek
Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Yasmin Erbil Erdem Tepegöz
Spor Samatta Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Füze Türk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:37:34. #1.14#
title