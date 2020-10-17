Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan geleceğe nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek.

Düzce'de 131 bin 775 fidan dikilecek

Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek

DÜZCE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan geleceğe nefes kampanyası bu yılda 11 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında Düzce'de 131 bin 775 fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl başlatılan Geleceğe Nefes kampanyası bu yılda gerçekleştirilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında 11 Kasımda gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Düzce'de 131 bin 775 fidan dikimi olacak. www.gelecenefes.com adlı internet sitesi üzerinden bağış yapılmaya başlandı. Buna göre Düzce'de katılım durumu yüzde 50 olurken, sahiplenilen fidan ise 67 bin 98 oldu. En çok bağış yapılan illerin başında ise Erzincan, Şırnak, Tunceli ve Bartın yer alırken, geçtiğimiz günlerde Terör örgütü PKK tarafından ormanları yakılan Hatay ise 5. sırada yüzde 88 ile yer aldı. En az bağış yapılan şehirler ise Denizli, Elazığ ve Bilecik oldu. En çok fidan dikimi ise İzmir, Elazığ, Sivas, Manisa, Balıkesir ve Bursa'ya dikilecek. Ülke genelinde 83 milyon 917 bin 855 fidan dikilecek. Geleceğe Nefes kampanyasında şu ana kadar ise toplam bağışlanan fidan sayısı ise 19 milyon 919 bin 541 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ