Düzce'de 116 köy yolu ulaşıma kapandı
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Düzce'de 116 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:02
Düzce'de 116 köy yolu ulaşıma kapandı

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.


Düzce'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez 29, Yığılca'da 37, 'nde 10, Akçakoca'da 4, Çilimli'de 4, Gölyaka'da 13, Gümüşova'da 8 ve 'da 11 olmak üzere 116 köy yolu ulaşıma kapandı.


Düzce Valiliğinden kapanan köy yolları ile ilgili yapılan açıklamada ise "Düzce İl Özel İdaresi ekipleri 42 ekiple yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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