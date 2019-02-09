Düzce'de 112'ye Gelen Çağrılan Yüzde 60'ı Asılsız

Düzce'de geçen yıl 112 Acil Çağrı merkezine gelen 438 bin 614 çağrıdan, yüzde 60'nın asılsız olduğu bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, acil çağrı merkezlerinde sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve orman çağrı hizmetleri ile valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekanda olduğu modelin tercih edildiği vurgulandı.

Çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonunun, aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmesinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2015 tarihinde ilimizde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, 2016 yılı içerisinde gelen 471 bin 715 çağrının yüzde 67'si, 2017'de gelen 468 bin 891 çağrının yüzde 64'ü, geçen yıl gelen 438 bin 614 çağrının ise yüzde 60'ı gereksiz ve asılsız çağrılardan oluşmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak suretiyle meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden kişilere, 250 lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanmaktadır."

Kaynak: AA